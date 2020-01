Gianfranco Librandi alla Guardia di finanza: "Leghisti di merda, siete morti" (Di giovedì 16 gennaio 2020) ″’Sono un onorevole, un intoccabile, siete morti, leghista di merdà. Queste le accuse e le minacce del deputato renziano Gianfranco Librandi rivolte ai militari della Guardia di finanza, durante una normale verifica fiscale presso le sedi della sua società Tci Telecomunicazioni avvenuta il 24 luglio 2019″. È quanto si legge in un’anticipazione dell’Espresso, secondo cui si tratta di “frasi trascritte in alcune relazioni di servizio dei finanzieri”, che il settimanale ha letto e di cui scrive su Espresso+ e nel numero in edicola da domenica, raccontando “la reazione durissima del deputato di Italia Viva davanti ai militari che dovevano iniziare una normale ispezione fiscale nella sua impresa elettronica da oltre 200 milioni di fatturato l’anno”.“Secondo i finanzieri - scrive L’Espresso - Librandi ... Leggi la notizia su huffingtonpost

