Gf Vip | faccia a faccia di fuoco tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso Spunta la verità sulla

Gf Vip - Salvo rompe il silenzio in diretta. Faccia a faccia con Elisa. Tensione alle stelle : Le sue sono lacrime di coccodrillo? Mistero. Di sicuro Salvo aspettava da vent’anni un ritorno sulle scene televisive da protagonista. E con l’arrivo del Grande Fratello vip ha coronato un sogno. Ma è accaduto quello che nessuno avrebbe mai immaginato: le sue offese contro Elisa sono state pesantiss

Paola Caruso contro Ivan Gonzalez | Faccia a faccia al Grande Fratello Vip : Già in settimana Paola Caruso, ospite da Barbara D’Urso, aveva attaccato il giovane modello spagnolo Ivan Gonzalez. Non si arrende la show girl e arriva questa sera, durante la trasmissione, direttamente nella casa del Grande Fratello per un faccia a faccia con Ivan Gonzalez. “La volpe che non arriva all’uva, dice che è acerba” così dallo […] L'articolo Paola Caruso contro Ivan Gonzalez | faccia a faccia al Grande Fratello Vip ...

“Lo facciamo tanto!”. ‘Vieni da me’ - Caterina Balivo gelata dall’ospite Vip. La sua risposta è epica : L’attore e conduttore Pino Insegno è felicemente sposato da ormai diversi anni con una donna molto più giovane di lui, Alessia Navarro. Le nozze furono celebrate nel 2012 senza che nessuno lo sapesse prima e dal loro amore sono inoltre nati due figli: Alessandro e Valerio. Nella giornata di oggi, martedì 14 gennaio, sono stati entrambi ospiti della trasmissione ‘Vieni da me’, condotta da Caterina Balivo, e qui si sono ...

Gf Vip - il faccia a faccia tra Imma Battaglia e la ex : "Non ti ho tradita - mi sono solo innamorata" : Gelo in studio. Ed è subito faccia a faccia show tra Licia Nunez e Imma Battaglia. Volano gli stracci. Dal 2004 al 2010 insieme poi la fine della loro storia. Imma, che ha sposato Eva Grimaldi, incontra Licia Nunez davanti a tutti. La Battaglia è tesa. Agitatissima. Licia, nella prima settimana del

Imma Battaglia nella casa del GF Vip | La verità in faccia a Licia Nunez : Dopo il racconto di Licia Nunez sulle ‘corna’ ricevute dall’attivista con Eva Grimaldi, nella casa del GF Vip entra una nervosa, offesa e arrabbiata Imma Battaglia per raccontare la sua verità. Chi di loro sta mentendo? Appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Licia Nunez racconta che Imma Battaglia, sua ex compagna, la tradì […] L'articolo Imma Battaglia nella casa del GF Vip | La verità in faccia a Licia Nunez proviene da ...

Grande fratello Vip - Taylor Mega sbrocca contro Antonella Elia. La spifferata : "Presto il faccia a faccia" : E' un fiume in piena. Gliene dice di tutti i colori. Ed ecco servito il primo scontro a distanza, subito dopo l'inizio del Grande fratello Vip. E’ bastato un giorno, una sola puntata, ed è già scoppiato un caso. Che potrebbe presto ingigantirsi. Tra Antonella Elia e Taylor Mega i rapporti sono tesi.

“No!”. Porta in faccia a Alfonso Signorini - il Grande Fratello Vip perde già i pezzi : Un ‘no’ inaspettato dopo le indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi. Marca Carta non parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini. È stato lo stesso artista sardo a chiarirlo su Instagram, durante un ask con i follower. Carta ha ammesso che non è la prima volta che gli arriva una proposta del genere ma fino ad oggi ha preferito sempre declinare. Del resto un programma del genere nella carriera di Marco c’è ...

Lorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 2020? : "Spero tanto mi facciano partecipare" : Lorenzo Riccardi, intervistato, questa settimana, dal magazine 'Nuovo Tv', ha voluto avallare la propria autocandidatura alla prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', condotta da Alfonso Signorini, a partire da gennaio 2020. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' sarebbe felicissimo di prendere parte al reality di Canale 5:prosegui la letturaLorenzo Riccardi al Grande Fratello Vip 2020?: "Spero tanto mi facciano partecipare" pubblicato su ...