GF Vip, è successo durante la pubblicità: viene fuori tutto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dopo la lunga parentesi sull’espulsione di Salvo Veneziano dal GF Vip, Alfonso Signorini ha toccato temi più leggeri. E come era prevedibile visto quanto accaduto nei giorni scorsi il conduttore ha voluto vederci chiaro sul rapporto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver. I due si conoscevano prima del reality ma da quando si sono rivisti in Casa hanno dato versioni diverse circa la loro frequentazione. Elisa ha raccontato al pubblico di Canale 5 e agli altri inquilini che il rapporto che c’è stato con Denver è durato un anno e mezzo circa. Andrea, dal canto suo, ha negato questo lungo lasso di tempo della relazione e chiarito più e più volte che da parte sua non c’era un interesse sentimentale verso Elisa. Ad avviso di molti concorrenti, che in settimana hanno ascoltato le due versioni dei fatti, Elisa parla da donna ferita. (Continua dopo la foto) Ma quando Alfonso Signorini le ha dato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

infoitcultura : Gf Vip 4 terza puntata, nominati e scontri in Casa: cosa è successo - zazoomnews : Antonella Elia la preferita della casa Successo al GF Vip - #Antonella #preferita #della #Successo… - zazoomblog : Antonella Elia la preferita della casa Successo al GF Vip - #Antonella #preferita #della #Successo… -