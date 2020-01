Foggia | ordigno contro il centro anziani | Esplosione fortissima

Foggia - ordigno esplode fuori dal centro anziani : la ritorsione del clan contro il manager : Un ordigno è esploso intorno all’alba di giovedì 16 gennaio dinanzi all’ingresso del centro per anziani “Il sorriso di Stefano” di Foggia , in via Vincenzo Acquaviva, a Foggia . L’esplosione, che ha provocato i danni all’edificio e ad alcune auto parcheggiate, potrebbe essere un monito da parte della mafia locale al responsabile delle risorse umane. Foggia , ordigno esplode fuori dal centro anziani : la ritorsione del clan ...

Foggia - ordigno esplode davanti a centro anziani : Roma, 16 gen. (Adnkronos) – – Un ordigno è esploso all’alba in via Vincenzo Acquaviva, a Foggia. L’esplosione è avvenuta nei pressi della sede di una struttura per anziani. In seguito alla deflagrazione ci sono stati danni all’edificio e ad alcune auto parcheggiate. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco e polizia. “L’esplosione è stata fortissima – racconta all’Adnkronos Tommaso, un ...