Fiorentina, Commisso a Gasperini: «Rispetto per i tifosi viola» (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Mi è stato raccontato - ha detto Commisso - che dopo le dichiarazioni di Gasperini dell'anno scorso su Chiesa (la polemica su Federico presunto cascatoree, inventata da Gasperini ndr) il nostro giocatore a Bergamo è stato insultato per tutta la partita. Mio figlio e Joe Barone, quest'anno a Parma, in campionato contro l'Atalanta, sono stati insultati». Una polemica che vierne da lontano. Le accuse di Gasp a Chiesa Leggi la notizia su firenzepost

