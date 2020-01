Euribor 2020: cosa cambia per i mutui a tasso variabile (Di giovedì 16 gennaio 2020) Novità sul fronte dei mutui in questi primi giorni del 2020. Come rilevato da un articolo di Immobiliare.it, con l’inizio del nuovo anno è entrato in vigore un nuovo sistema di calcolo dell’Euribor, l’indice che regola i finanziamenti a tasso variabile. Ma niente paura, il cambiamento avverrà in modo graduale e riguarderà inizialmente solo i finanziamenti accesi dopo il 1° gennaio 2020. Il nuovo sistema di calcolo Garantire maggiore trasparenza e visibilità grazie a un criterio scientifico: è questo l’obiettivo che il nuovo metodo di calcolo si pone. Fino al 31 dicembre scorso l’Euribor era calcolato in base alla comunicazione volontaria di informazioni sul valore dei tassi da parte di un campione di 20 banche europee, che operavano transazioni tra loro. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema, il punto di riferimento sono ora gli scambi effettivi che avvengono tra gli istituti di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

