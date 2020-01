Essere uomo, la mascolinità oltre gli stereotipi in mostra alla Barbican di Londra (Di giovedì 16 gennaio 2020) Essere uomo: sul tema scrive per GQ Alona Pardo, curatrice della grande mostra di apertura del 2020 alla Barbican Gallery di Londra. La mascolinità è in crisi? Nell’ultimo decennio se lo sono chiesti a più riprese i media, il cinema, la moda, le donne. La domanda però è mal posta, perché costringe a una risposta binaria che non rispetta la complessità del reale. E degli uomini. A Essere in crisi, infatti, non è la mascolinità tout court, ma un certo tipo di immaginario egemonico, stereotipato, codificato nella nostra cultura e persino nella politica, nella struttura della società e dei rapporti: l’idea statica di un maschio, per lo più bianco e della classe media, ovviamente eterosessuale, erede contemporaneo del cowboy e portatore della sua presunta virilità. Questa figura è figlia di una narrazione ... Leggi la notizia su gqitalia

Quirinale : #Mattarella: #Ciampi può essere definito a buon titolo l'uomo dell'orizzonte comune. Nella sua vita professionale,… - mengonimarco : Qualcuno lo chiama “mal d’Africa”. Per me è più nostalgia di casa, un sentimento che ti riporta nella terra dove se… - vannisantoni : La donna trans di 42 anni che si è data fuoco a Lucca subito dopo aver ricevuto una ordinanza di sfratto esecutivo,… -