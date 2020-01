Esce oggi la cover di Self Control di Sherol Dos Santos (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il 16 gennaio 2020 Esce il secondo singolo di Sherol DOS Santos, la cover di Self Control il “cult” di RAF nella rivisitazione rock di una delle voci più belle degli ultimi anni. La favorita di XF12 in un’inedita versione rock ed elettronica. Dopo il singolo che ne ha sancito il debutto sulla scena discografica, Pleiadi, uscito con la Instant Crush Records (ICR), Sherol Dos Santos, il 16 gennaio 2020 regala ai fan un secondo brano, una cover che ne anticipa i nuovi sound dagli echi elettronici, con l’inedita versione rock di una delle favorite di X Factor 12. Link ascolto: https://lnk.to/ U6mzb6du Self Control, brano di RAF del 1984, è la cover scelta per aprire il nuovo anno: un pezzo che ha segnato un’epoca, e che Sherol ripropone con un piglio da grande interprete, presentando al suo pubblico un lato di sé stessa decisamente rock, in grado di dare nuove sfumature a un “must” ... Leggi la notizia su romadailynews

Adnkronos : .@MarroneEmma, esce oggi 'Stupida Allegria' in duetto con #Izi - Massi_Ghimenti : #Calci ha tutti gli accessi del territorio dotati di VIDEOSORVEGLIANZA con lettura targhe. Chi entra ed esce viene… - romadailynews : Esce oggi la cover di Self Control di Sherol Dos Santos: Il 16 gennaio 2020 esce il secondo… -