Elodie a Sanremo 2020 con Andromeda dall’album This Is Elodie ricco di collaborazioni

Elodie a Sanremo 2020 presenterà il brano Andromeda che anticipa il suo nuovo disco di inediti dal titolo This Is Elodie. L'album verrà rilasciato il 31 gennaio in versione digitale e il 7 febbraio. Chi è Elodie Classe 1990, Elodie Di Patrizi - conosciuta semplicemente come Elodie - è nota al pubblico per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Fiippi nell'edizione numero 15, dove ha vinto il premio Vodafone della critica e il premio RTL 102.5. Nel 2015, chiude la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi al secondo posto in classifica e ha pubblicato l'album d'esordio Un'Altra Vita, prodotto da Emma Marrone ed anticipato dal singolo omonimo. Il disco raggiunge la seconda posizione della classifica Fimi dei più venduti della settimana in Italia ed è stato certificato Oro per aver superato le 25.000 copie vendute.

