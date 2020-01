Don Matteo 12, Natalina ammette: “Ero in ansia per una puntata” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Anticipazioni Don Matteo, Nathalie Guetta racconta: “Ero in ansia per un episodio, ma poi…” Seconda puntata della nuova stagione di Don Matteo stasera, giovedì 16 gennaio 2020, su Rai1, con Terence Hill e Nathalie Guetta, ma anche altri attori molto noti per il pubblico della fiction. E proprio in vista del secondo episodio di Don Matteo 12, l’attrice di Natalina, presente nella serie tv fin dalla prima stagione, ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale TvMia uscito in edicola due giorni fa, spiegando: In questa stagione di Don Matteo c’è una puntata in cui sono protagonista assoluta con una vicenda che ruota totalmente attorno a me. Per questo episodio ero un po’ in ansia, ma ho avuto Terence Hill a rincuorarmi: la prima scena è andata bene, mi ha fatto i complimenti e da quel momento la mia paura è ... Leggi la notizia su lanostratv

