Dieta: 5 validi consigli per dimagrire abbassando l’indice glicemico (Di giovedì 16 gennaio 2020) Non solo grassi e calorie, per dimagrire vi serve tenere d’occhio anche l’indice glicemico degli alimenti: 5 validi consigli per incidere sulle cattive abitudini alimentari Perdere peso (fonte foto: pxhere) Tutti coloro che hanno intenzione di iniziare una Dieta e dimagrire, sentono ricorrenti due paroline, ovvero grassi e calorie: tuttavia, chi ha l’obiettivo di perdere i chili in eccesso deve tenere d’occhio anche un altro valore, l’indice glicemico degli alimenti. Tali chili di troppo, infatti, spesso sono sintomo di cattive abitudini a tavola, come può esserlo un esagerato consumo di zuccheri. Quest’ultimi sono portatori di calorie, ma al contempo favoriscono la produzione ed insulina, fondamentale per quanto concerne la sensazione della fame. Come spiega la dottoressa Giulia Vincenzo a VanityFair, infatti, ... Leggi la notizia su chenews

Dieta validi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dieta validi