Di Segni: invito Salvini a non usare antisemitismo come tema politico (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “L’invito sincero che faccio a Salvini e a tutti quanti e’ di non usare l’antisemitismo e la Shoah come tema di confronto politico”. Noemi Di Segni, presidente dell’Ucei, a margine dell’iniziativa ‘Un calcio al razzismo’, torna sul convegno contro l’antisemitismo organizzato dal leader della Lega a Palazzo Giustiniani. “Il tema antisemitismo e la Shoah non devono essere usati per una dialettica partitica o politica, sono temi che toccano le anime, le identita’ e i valori devono essere trasversali, non si puo’ essere piu’ bravi perche’ si parla di antisemitismo o meno bravi perche’ non se ne e’ parlato”, ha continuato. Di Segni vuole “credere alle parole” di Salvini che ha ribadito di non avere legami con Forza Nuova e CasaPound anche se “la ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Di Segni: invito Salvini a non usare #antisemitismo come tema politico: Roma – “L’invito… - RocLon2 : RT @nihtrem: @narrabondo Salvini, come nel suo stile tradizionale, diffonde notizie false: ha parlato di tesi di laurea e immagino non abbi… - nihtrem : @narrabondo Salvini, come nel suo stile tradizionale, diffonde notizie false: ha parlato di tesi di laurea e immagi… -