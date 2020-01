Comune: ecco ufficio politiche comportamentali (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Servizi migliori per i cittadini e comunicazione piu’ efficace anche con le imprese. È l’obiettivo dell’ufficio di scopo ‘Inovazione per le politiche comportamentali’ – la prima struttura in Italia dedicata alle scienze comportamentali all’interno della pubblica amministrazione – presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi, dal rettore della Sapienza Eugenio Gaudio e dal prorettore vicario di Tor Vergata, Nathan Levialdi. L’ufficio – che gode anche di collaborazioni internazionali a costo zero per l’Amministrazione – supportera’ le strutture interne a Roma Capitale e le societa’ partecipate nella realizzazione di progetti per la semplificazione dei processi e al miglioramento dei servizi pubblici, in diversi ambiti: ambiente, trasporti, partecipazione cittadina, tax ... Leggi la notizia su romadailynews

Twiperbole : Leone, Margherita, David, Adelaide, Raimondo, Jak Emanuele, Sergio, Alberta, Aureliano, Mario, Adelchi, Teresa, Jol… - romadailynews : Comune: ecco ufficio politiche comportamentali: #Roma – Servizi migliori per i cittadini e… - Primonumero : Ripetitore sul tratturo, scontro in Comune. Il sindaco: “Non mi dimetto, ecco la verità” -