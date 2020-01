Cividate, condannato a 4 anni e mezzo l’ex comandante dei vigili: aggredì a calci e pugni un collega (Di giovedì 16 gennaio 2020) Massimiliano Laruccia, ex comandante della polizia locale di Cividate al Piano, paese in provincia di Bergamo, è stato condannato in primo grado a quattro anni e mezzo di reclusione per l'aggressione a calci e pugni ai danni di un collega, avvenuta nel febbraio del 2014. L'uomo è stato condannato anche per calunnia, in quanto aveva accusato il collega di essersi inventato tutto. Cadute, invece, le accuse di truffa, peculato e tentata estorsione. Leggi la notizia su fanpage

