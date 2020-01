Cina, muore per denutrizione a 24 anni: viveva con 20 centesimi al giorno per pagare le cure del fratello disabile (Di giovedì 16 gennaio 2020) A quattro anni era rimasta orfana dei genitori e con un fratello gravemente disabile da accudire nella provincia di Guizhou, tra le più povere della Cina. E ha vissuto per pagare le sue cure, fino ad arrivare a una situazione di profondo deperimento che l’ha portata alla morte. La storia di Wu Huayan, studentessa del Guihua Shenghua Vocational and Technical College, ha fatto il giro della Cina l’anno scorso, quando sono iniziate a circolare le sue foto: 24 anni, un peso di poco più di 20 kg e un’altezza di 135 centimetri. Un solo pasto al giorno, fatto di una ciotola di riso e di peperoncini del costo di 2 yuan (circa 20 centesimi di euro), un sussidio statale da 300 yuan e due lavori (da 600 yuan) per pagare le cure al fratello. Il suo stato di salute si era drammaticamente deteriorato per la denutrizione degli ultimi cinque anni: problemi cardiaci e renali, poi i gravi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

