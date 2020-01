Christopher Tolkien è morto, addio al figlio erede dell’autore de «Il Signore degli Anelli» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il mondo del fantasy e della letteratura mondiale piange la morte di Christopher Tolkien, si è infatti spento quest’oggi a 95 anni il figlio del leggendario autore J.R.R Tolkien che ha realizzato “Il Signore degli Anelli” e cambiato per sempre la storia di questo genere. Christopher Tolkien si è spento nell’Ospedale della Dracénie a Draguignan (Francia), dove si era trasferito più di quarant’anni fa con la moglie Baillie e i figli. Anch’egli scrittore come il padre, da editore con la Tolkien Estate ha passato la vita a curare le opere postume del padre. L’annuncio della morte è stato dato dalla Tolkien Society sui social network: Christopher Tolkien è morto all’età di 95 anni. La Società Tolkieniana manda le sue più sincere condoglianze a Baillie, Simon, Adam, Rachel e all’intera famiglia Tolkien. Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien ... Leggi la notizia su giornalettismo

