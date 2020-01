Cammina sul ciglio della via Emilia: falciato e ucciso da un'auto in corsa (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tragedia sulla via Emilia a Rimini, in un tratto poco illuminato. Il 63enne non ha avuto scampo. Vani tutti i soccorsi... Leggi la notizia su today

NetworkInquirer : @matteo_saverio Gli piace il cazzone lento che fa il duro e non parla, che cammina col girello in campo, che fa a s… - ReggioPress : Investito e ucciso da un'auto mentre cammina sul ciglio della strada - lostinthatgreen : porca troia è uno degli esseri più attraenti che cammina sul pianeta terra e non potete dire di no -