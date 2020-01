Blocco del traffico a Roma: ZTL chiusa ai diesel anche il 17 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) La nuova ordinanza firmata dalla Sindaca di Roma, Virginia Raggi, prevede che il Blocco dei diesel a Roma (dopo il Blocco già stabilito a Milano) sia esteso anche a venerdì 17 gennaio, dopo quello già attuato nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16. Ogni altro tipo di veicolo dovrà rimanere fermo solo fino a “Euro 2”. Blocco esteso al 17 gennaio “Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da pm10 e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per venerdì 17 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella ZTL ‘fascia verde’” si legge nella nota del Campidoglio. Il Blocco del traffico inizierà alle ore 7.30 e terminerà alle 20.30 per benzina e diesel euro 1 ed euro 2. Tutti gli altri diesel, invece, non potranno circolare dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Non ... Leggi la notizia su notizie

BarillariM5S : A tutte le persone che si lamentano del blocco dei vecchi mezzi diesel inquinanti a Roma, ricordo che le malattie r… - ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Da domani il semaforo della qualità dell’aria passa al colore viola: esteso l’orario del blocco d… -