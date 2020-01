Travolti dalle notifiche del Play Store? Presto non più (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Capita molto spesso anche a voi di venire Travolti dalle notifiche del Play Store? Succede spesso quando le applicazioni installate ricevono aggiornamenti automatici, ma, stando a quanto riportato da 'androidcentral.com', Google starebbe meditando di eliminarle. Le notifiche informano gli utenti che il processo di upgrade è stato completato con successo, cosa di per sé anche giusta ed utile. Tuttavia, il colosso di Mountain View starebbe ponderando di rimuoverle per evitare che l'utente venga subissato dagli avvisi, che ricordiamo essere tanti ogni giorno (bisogna aggiungere anche quelli prodotti da altre applicazioni e servizi, in base a quanto c'è di installato a bordo del proprio smartphone Android). Alcuni utenti avrebbero già notato la diminuzione di notifiche che in genere arrivavano dal Play Store per informarli dell'avvenuto aggiornamento di questa o quella applicazione: ... Leggi la notizia su optimaitalia

