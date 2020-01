Tour Down Under 2020: Andrea Vendrame e la grande chance nel World Tour con la AG2R (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 2020 sarà l’anno della conferma del valore di Andrea Vendrame, pronto al suo esordio nel World Tour assieme all’AG2R La Mondiale, dopo aver vissuto tre anni di crescita alla corte di Gianni Savio in Androni Giocattoli-Sidermec. Il primo appuntamento in corsa per il giovane veneto sarà il Tour Down Under, in programma dal 21 al 26 gennaio. Sette tappe, sette giorni in cui potrà mettersi tranquillamente in luce sia in volata che nelle tappe più insidiose; anche se, prima di tutto, dovrà supportare il capitano Romain Bardet. Vendrame è sicuramente uno dei ragazzi più completi del panorama ciclistico italiano; esperto delle gare di un giorno, forte negli sprint e discreto scalatore. Il 2019 è stato l’anno decisivo per il suo futuro, e tra la storica vittoria alla Tro-Bro-Léon, il secondo posto di tappa al Giro d’Italia in quel di San Martino di Castrozza dietro ad ... Leggi la notizia su oasport

