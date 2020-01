The Witcher: la showrunner spiega perché la seconda stagione è in ritardo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La showrunner di The Witcher ha spiegato perché la realizzazione della seconda stagione dello show Netflix è in ritardo per poi rassicurare i fan: la produzione inizierà presto. La showrunner di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha svelato il motivo del ritardo nella lavorazione della seconda stagione della serie Netflix, che non andrà in onda prima del 2021. Lauren Shmidt Hissrich ha rassicurato i fan, anticipando che la lavorazione della seconda stagione di The Witcher inizierà presto, ma ha svelato le ragioni dei ritardo visto che i nuovi episodi on arriveranno su Netflix prima del 2021: "La verità è che è uno show enorme e ci vuole molto tempo per realizzarlo. Ci siamo resi conto che nella prima stagione abbiamo alterato il processo di post-produzione e vogliamo assicurarci ... Leggi la notizia su movieplayer

