Stare solo tra donne fa bene alla salute. E alla tua vita (Di mercoledì 15 gennaio 2020) donne che stanno tra loro: tutta salute. Sono tanti gli studi che lo confermano: Stare tra amiche è una mano santa. Non siete convinte che sia un bene sacrificare il tempo coi figli o col marito per Stare con le amiche? Ecco qualche buona ragione per farlo. E qualche modalità diversa dal solito aperitivo. Sapevi che esistono luoghi di coworking solo al femminile? A New York, per dire, attualmente va per la maggiore The Wing. Si tratta di uno spazio enorme (più di 900 metri quadrati) dove le donne possono lavorare ma anche rilassarsi. “Le donne si meritano un posto tutto loro in cui potere non solo lavorare ma anche fare networking, scambiarsi idee e avere uno spazio accogliente e stimolante dove trovarsi, con tutte quelle comodità che lo rendono un posto piacevole”, hanno parlato così di The Wing le fondatrici Audrey Gelman e Lauren Kassan. E questa è una cosa. Ma ce ne sono davvero ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

