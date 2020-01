Simona Ventura: “X Factor ha fallito: non sa essere pop. Manuel Agnelli non so chi sia” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una vacanza a Sharm con la sua famiglia e quella di Giovanni Terzi, l’uomo che presto sposerà, è la prova generale di una luna di miele allargata quella che ha vissuto durante le feste Simona Ventura e che racconta a Chi in edicola questa settimana. “Sono una donna che ha sempre pagato a caro prezzo le proprie emozioni. Ho avuto momenti bui ma grazie a Dio ho sempre avuto la forza di ricominciare.” View this post on Instagram Questa settimana su “CHI” Eros Ramazzotti, in vacanza alle Maldive con i suoi figli Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, parla per la prima volta dopo la separazione da Marica Pellegrinelli: "Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso”. Simona Ventura in Egitto, invece, ha fatto ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

