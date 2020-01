Scienza: mistero sulle strane particelle rilevate in Antartide (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un pallone aerostatico in Antartide sembra aver individuato delle particelle che la nostra attuale comprensione della fisica non riesce a spiegare. Questo e’ quanto e’ emerso dalle indagini dei ricercatori della Nasa impegnati nel progetto AntartideImpulsive Transient Antenna (ANITA), un pallone atmosferico che nel 2006 e nel 2014 ha rilevato segnali che sembravano non avere senso. Il rilevatore di particelle sembrava aver rilevato prove dell’esistenza di particelle ad alta energia con una direzione tale da suggerire che le particelle avessero viaggiato attraverso il pianeta senza alcun impedimento. La nuova analisi, condotta dal team di ricercatori dell’agenzia spaziale statunitense, sembra confermare i precedenti valori energetici estremamente elevati viste le dimensioni delle particelle, compresi tra 0,6 e 0,56 exaelettronvolt (miliardi di miliardi di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

