Paragone: “Hanno fatto l’euro pur sapendo che ci avrebbe distrutti” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gianluigi Paragone è intervenuto su Canale Italia e ha fatto rivelazioni inquietanti sulla storia dell’Euro. “Tutti sapevano che non avrebbe funzionato”. Gianluigi Paragone svela in esclusiva a Canale Italia ciò che in realtà Giuliano Amato aveva già confessato candidamente nel 2015. Tutti sapevano che l’Euro in Europa non avrebbe funzionato e gli americani avevano messo … L'articolo Paragone: “Hanno fatto l’euro pur sapendo che ci avrebbe distrutti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

