Papà Inzaghi racconta Pippo: la confessione prima di Benevento (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo Bologna voleva fermarsi un anno, ma senza pallone sta male, mi diceva che rischiava il ricovero”, “È lontano da casa per la prima volta, ma Benevento è stata la scelta giusta. Un posto caldo”. Giancarlo Inzaghi, Papà di Filippo (lui lo chiama ancora così) e Simone, racconta sulla Gazzetta dello Sport odierna i due protagonisti della cavalcata del Benevento e della Lazio. Un mese fa Giancarlo Inzaghi è andato a trovare Pippo a Benevento: «Per la prima volta il pallone l’ha portato davvero lontano da casa. Però è stata la scelta giusta: un presidente entusiasta e generoso, un ambiente caldo e la possibilità di lavorare bene. Filippo si merita queste soddisfazioni. Al Milan aveva sofferto tanto, è innamorato di quella squadra e avrebbe fatto ditutto per risollevarla. Ma quello che è successo dopo ha dimostrato che non era mica ... Leggi la notizia su anteprima24

