Omicidio Gianna Del Gaudio, i testimoni in aula: “Il marito urlava ‘Me l’hai ammazzata’” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È in corso il processo sull'Omicidio di Gianna Del Gaudio la professoressa di 63 anni uccisa con una coltellata alla gola nella notte tra il 26 e il 27 agosto del 2016 a Seriate in provincia di Bergamo: unico imputato il marito della donna Antonio Tizzani che avrebbe gridato dinanzi alla scoperta del corpo senza vita della moglie "Me l'hai ammazzata". Leggi la notizia su fanpage

