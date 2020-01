Netflix: accuse di evasione fiscale in Europa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Netflix, gigante dello streaming, è accusata di aver aggirato il fisco britannico tramite i Paesi Bassi, dove le tasse sono inferiori, secondo The Guardian. Netflix, gigante dello streaming internazionale, è accusata di evasione fiscale, e di aver aggirato il fisco britannico tramite i Paesi Bassi. Come riportato dal Guardian, l'azienda californiana, la cui sede europea è situata sul territorio olandese, avrebbe sfruttato il regime fiscale locale per dichiarare la maggior parte dei guadagni provenienti da altre nazioni europee, tra cui il Regno Unito. Agli occhi del fisco inglese, infatti, le dichiarazioni di Netflix per il 2018 contengono appena 48 milioni di euro, e un guadagno pre-tasse di 2,3 milioni. Stando ai politici inglesi, questa sarebbe effettivamente una frode nei confronti della popolazione locale, poiché ... Leggi la notizia su movieplayer

