Milena Santerini è la coordinatore per la lotta contro l'antisemitismo (Di giovedì 16 gennaio 2020) "L'Italia venerdi' avra' il 'coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo'. Al Consiglio dei Ministri nomineremo la professoressa Milena Santerini". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte su twitter. Milena Santerini, nata a Roma nel 1953 ma milanese d'adozione, e' docente di Pedagogia presso l'Universita' Cattolica del S.Cuore di Milano, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, componente del Consiglio Didattico Nazionale del Museo della Shoah di Roma e del CDEC (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea). E' collaboratrice del FIDR (Forum Internazionale Democrazia e Religioni) per la promozione dell'integrazione delle minoranze religiose in Italia e componente della Comunita' di Sant'Egidio dal 1971. Nella scorsa legislatura fu eletta nelle fila di Scelta civica con la lista Demos-Centro democratico. E' stata insignita lo scorso anno ...

