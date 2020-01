L’erede al trono dei Savoia sarà donna. Ma dimenticano che un trono non esiste più (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «E di certo era anacronistico… In una società che vuole riconoscere la parità di genere, pensare che in Casa Savoia si discriminassero le donne». Con queste parole Emanuele Filiberto ha spiegato che da ora in avanti anche le donne potrebbero essere alla guida del casato. Nello specifico la prescelta sarà Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto e al momento 16enne. Le opzioni, d’altronde, non potevano essere molte dal momento che il nipote di Umberto II, ultimo re d’Italia, non ha figli maschi: «In realtà potremmo ancora avere un maschio…». Ecco. Anacronistico. Secondo l’Enciclopedia Treccani questo termine indica un «errore cronologico per cui si pongono certi fatti in tempi in cui non sono avvenuti». E forse, con tutto il rispetto per la giovane Vittoria, è giusto ricordare a Emanuele Filiberto che l’unica eredità che hanno da passare i Savoia sono ... Leggi la notizia su open.online

TomSanc1 : RT @manginobrioches: I #Savoia annunciano: 'L'erede al trono, dopo mille anni, sarà una donna: è una svolta'. Che strano, credevamo che la… - Tomtomt61123731 : RT @manginobrioches: I #Savoia annunciano: 'L'erede al trono, dopo mille anni, sarà una donna: è una svolta'. Che strano, credevamo che la… - Giovann39562637 : RT @LaCnews24: Casa Savoia, decisione storica: l'erede al trono sara' una donna #calabrianotizie #newscalabria -