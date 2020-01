Le ultime sull’abbattimento dell’aereo in Iran (Di mercoledì 15 gennaio 2020) (foto: Ali Mohammadi/Getty Images) Ci sono degli aggiornamenti sulla vicenda dell’abbattimento per errore da parte dell’Iran dell’aereo dell’Ukraine International Airlines precipitato la mattina dell’8 gennaio, uccidendo tutte le 176 persone a bordo. Prima di tutto il Boeing 737-800 sarebbe stato colpito non da un solo missile, ma da due. Poi, dopo le varie proteste scoppiate nel paese proprio perché Teheran non ha ammesso fin da subito la sua responsabilità, ci sarebbero stati i primi arresti. Ma procediamo con ordine, ricordando che l’attacco al velivolo è avvenuto in una situazione internazionale molto tesa, ovvero poche ore dopo la risposta dell’Iran agli Stati Uniti per l’uccisione del generale Qassem Soleimani il 3 gennaio Doppio attacco Il New York Times ha pubblicato, dopo le opportune verifiche, un video che mostra che l’aereo è stato colpito da due missili. Il ... Leggi la notizia su wired

walterwhiteITA : Le ultime sull’abbattimento dell’aereo in Iran -