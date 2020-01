Juventus: Dybala e le difficoltà nel pressing (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Juventus deve migliorare l’efficacia nel pressing. Gli attaccanti spesso non sono supportati nel migliore dei modi Il pressing della Juventus contro la Roma è stato incostante. Dopo un’ottima prima parte d gara, i giallorossi hanno impostato con troppa facilità del basso. La pressione non funzionava nel migliore dei modi, i padroni di casa trovavano l’uomo libero tanto al centro quanto sulle corsie esterne. Un esempio nella slide sopra. Gli attaccanti della Juventus (Dybala e CR7) vanno in pressing, ma non riescono a intercettare il passaggio dei centrali su Diawara. L’ex Napoli viene quindi servito alle spalle della pressione bianconera, che si fa bucare. Sarri deve migliorare questi meccanismi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

