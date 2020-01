Incidente sull’A14 tra Poggio Imperiale e Termoli: morto un bimbo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tragedia sulla A14 Bologna-Taranto, dove nel tardo pomeriggio di martedì 14 gennaio 2020 due autovetture sono rimaste coinvolte in un Incidente tra Poggio Imperiale e Termoli. Nella colluttazione ha perso la vita un bimbo di 3 anni e altre tre persone sono rimaste ferite. Incidente sulla A14 tra Poggio Imperiale e Termoli Per cause in via di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate lungo il tratto autostradale al confine tra Puglia e Molise in direzione Nord. In particolare il sinistro è avvenuto al km 495 in territorio di Chieuti, appena superato il tratto molisano, nei pressi di una stazione di servizio. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare la morte di un bimbo che si trovava in auto con il padre. A causa del violento impatto anche quest’ultimo è rimasto gravemente ferito tanto da essere ... Leggi la notizia su notizie

