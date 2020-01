FORMAZIONI Juventus Udinese: riecco Douglas Costa. Rugani dal 1′ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: FORMAZIONI Juventus Udinese Ecco gli schieramenti ufficiali di Juventus-Udinese, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Sarri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : #JuveUdinese, oggi ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Higuain in attacco con alle spalle Douglas Cos… - forumJuventus : #RomaJuve, domenica ore 20,45. Formazioni: 'Sarà 4-3-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco con alle spalle Ramsey. Ba… -