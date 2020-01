Fiorello, cos’è la “dinner cancelling”, la dieta che l’ha fatto dimagrire in poche settimane (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si chiama Dinner Cancelling e anche se molti la criticano come ‘dieta punitiva’ sembra funzionare. Per lo meno, con Fiorello ha funzionato splendidamente. Fiorellom dieta Dinner Cancelling Fiorello è apparso in gran forma durante la sua striscia quotidiana Viva Rai Play, record di ascolto nella fascia preserale per la Rai dopo molti anni. Merito di … L'articolo Fiorello, cos’è la “dinner cancelling”, la dieta che l’ha fatto dimagrire in poche settimane proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

juventina____ : I titoli del Tg uno. Il festival di Sanremo avrà tantissimi ospiti prestigiosi. Monica Bellucci. Fiorello. Rober… - PAOLA_INVECENO : Questo Festival è stato interamente organizzato e pensato da Fiorello. Amadeus cos'ha deciso?? #Sanremo2020 - giovanniciacci : Fiorin, Fiorello L'amore è bello vicino a te Mi fa sognare, mi fa tremare Chissà perché Fior di margherita Cos'è ma… -