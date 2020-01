‘Finto incidente stradale’: in manette avvocato fasullo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – Sedicente avvocato con l’aiuto di un finto Maresciallo dei Carabinieri mette in atto la truffa del ‘finto incidente stradale’. Il modus operandi utilizzato: l’uomo con l’aiuto di un complice contattava la vittima e, presentandosi come maresciallo dei Carabinieri, affermava, nel corso di una telefonata concitata, che il proprio figlio aveva avuto un incidente stradale e che, per “tirarlo fuori dai guai”, era necessario pagare una multa di 3500 euro. Per rendere ancora piu’ veritiera la truffa, lo stesso finto maresciallo faceva parlare la vittima con il presunto “figlio” il quale confermava all’anziano quanto accaduto. Poi il “militare” concludeva dicendo che gli avrebbe mandato a casa un avvocato per ritirare la somma. Dopo pochi minuti,infatti, si presentava il falso avvocato a casa ... Leggi la notizia su romadailynews

