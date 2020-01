Dazi,Usa: accordo non prevede rimozione

accordo tra Washington e Pechino, che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore (le 17.30 in Italia)preveda una futura rimozione dei Dazi Usa imposti su gran parte dei prodotti importati dalla Cina. rimozione che secondo alcune voci dovrebbe avvenire dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. "Non c'è nessun accordo su una futura riduzione dei Dazi", si legge in una nota, "ogni voce di senso contrario è categoricamente falsa".(Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Tesoro americano ha smentito che l'tra Washington e Pechino, che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore (le 17.30 in Italia)preveda una futuradeiUsa imposti su gran parte dei prodotti importati dalla Cina.che secondo alcune voci dovrebbe avvenire dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. "Non c'è nessunsu una futura riduzione dei", si legge in una nota, "ogni voce di senso contrario è categoricamente falsa".(Di mercoledì 15 gennaio 2020)

