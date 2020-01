Dalle ‘idee’ ai soldi: come l’Inter può permettersi di comprare Eriksen (e non solo) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Antonio Conte lo aveva ribadito: "Quando i soldi non ci sono, contano le idee" e l'Inter di idee sul calciomercato ne ha messe in moto molte. La più importante, la cessione di Gabigol al Flamengo (con cui potrà pagarsi Eriksen). Ma non solo, in estate dovrebbero arrivare circa 100 milioni dai riscatti di Icardi e Perisic. Leggi la notizia su fanpage

LuciaCuffaro : ?? Cura naturale e salutare per i #cani. Dallo shampoo ai biscotti premio, dalle #cucce ai giochi di attivazione men… - ciclobby : vi aspetta! Domenica 26 gennaio 2020 la sede sarà aperta, dalle 11.00 alle 18.00, per fare o rinnovare l'iscrizion… - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: #Conte: 'Soldi ci saranno se incasseremo dalle cessioni. E potrebbero esserci situazioni in uscita. Soldi non ci sono, ide… -