Cagliari, Maran: «Momento inaspettato, così non va bene» – VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il tecnico del Cagliari Maran ha commentato la sconfitta incassata in Coppa Italia contro l’Inter Rolando Maran ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter: «Stiamo attraversando un Momento particolare e inaspettato. Dobbiamo avere la consapevolezza che domenica si debba ripartire, sono convinto che questi giorni troverò una squadra che ha fortemente questo desiderio». «Stiamo subendo episodi che in queste giornate ci hanno contraddistinto. Abbiamo spesso regalato delle situazioni e queste son state per noi un peso enorme: così non va bene, dobbiamo metterci nelle condizioni di rendere difficili le prestazioni degli avversari», ha concluso il tecnico del Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

infoitsport : Cagliari, Maran: 'E' un momento di fragilità, da affrontare con carattere' - infoitsport : Cagliari, Maran: 'L'1-0 dopo 15 secondi ha condizionato tutto il primo tempo' - infoitsport : Inter-Cagliari, Maran non snobba la Coppa Italia ma varia la formazione -