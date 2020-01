Beccato con un coltello a serramanico in auto: denunciato 40enne di Vallata (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTrevico (Av) – I Carabinieri della Stazione di Trevico hanno denunciato un 40enne di Vallata, ritenuto responsabile di Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa. Nello specifico, durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri, avendo notato un anomalo atteggiamento nell’uomo fermato a Scampitella alla guida di un’auto, decidevano di approfondire l’accertamento. E all’esito della perquisizione veniva rinvenuto un coltello a serramanico. Ravvisando profili di illiceità nella situazione riscontrata, il 40enne che, opportunamente interpellato, non era in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto di quel manganello è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Il coltello è stato sottoposto a ... Leggi la notizia su anteprima24

