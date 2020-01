Scopre il tradimento del fidanzato grazie a Fitbit un braccialetto che segnala i passi (Di martedì 14 gennaio 2020) Un braccialetto che segnala quanti passi fai durante il giorno e altre notizie utili come le ore di sonno ha permesso a una ragazza di scoprire il tradimento del fidanzato. Il braccialetto si chiama Fitbit e dove essere il regalo fatto dal fidanzato traditore alla ragazza Jane Slater. Il braccialetto alla ragazza era stato regalato dal compagno a Natale. Anche il ragazzo era in possesso di un braccialetto identico. I due avevano deciso di sincronizzare i due dispositivi. Jane Slater è una giornalista e ha raccontato di essere tradita in un suo articolo pubblicato su un noto giornale statunitense. La giornalista ha raccontato che qualche giorno dopo la sincronizzazione dei due braccialetti aveva notato che il suo ragazzo alle 4 di notte era sveglissimo e il braccialetto segnalava che il giovane era intento a svolgere una attività fisica. La ragazza, conoscendo il ... Leggi la notizia su baritalianews

