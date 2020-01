Sara morta a 25 anni in un incidente, il fidanzato: “Non volevo lasciarla andare” (Di martedì 14 gennaio 2020) Un giorno dopo il tragico incidente che ha portato alla morte di Sara, il fidanzato racconta gli difficili istanti dopo l’impatto tra i due veicoli. Sara Michieli, ragazza di 25 anni residente a Mestre, è morta domenica sera in un violento frontale in via Caltana, strada nota per gli incidenti stradali a Santa Maria di … L'articolo Sara morta a 25 anni in un incidente, il fidanzato: “Non volevo lasciarla andare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

infoitinterno : Incidente Venezia, morta Sara. Il fidanzato: “Ho aperto la portiera dell’auto e l’ho vista lì” - infoitinterno : Sara, morta in un incidente. Il fidanzato: «Era raggomitolata sotto il volante, l'ho tirata fuori io» -