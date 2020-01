Sanremo 2020, svelata in conferenza la scaletta ufficiale del Festival (Di martedì 14 gennaio 2020) La stagione di Sanremo 2020 è ufficialmente al via. I conduttori sono stati selezionati, Big e Nuove Proposte hanno già presentato i brani, gli ospiti hanno preparato i rispettivi interventi; la conferenza di lancio, presentata nel pomeriggio del 14 gennaio, ha confermato quanto ormai già noto, mettendo il punto su un Festival finalmente pronto a partire. Nel frattempo, anche la scaletta ufficiale della competizione è finita online, dando modo ai fan di cominciare a preparare le attesissime cinque serate di inizio febbraio. Ecco la struttura serata per serata dei cinque appuntamenti di Sanremo 2020: dai Big alle Nuove Proposte, fino allo speciale Sanremo70 Sanremo 2020 dividerà ancora una volta la propria competizione in Big e Nuove Proposte, reintegrando la divisione che era andata a cadere sotto Claudio Baglioni. Voti divisi in tre, con la conferma della giuria Demoscopica (un ... Leggi la notizia su velvetgossip

