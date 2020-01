Raggi: restituiamo Fontana Trevi a città, via le bancarelle (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “Dopo anni abbiamo finalmente restituito Fontana di Trevi a cittadini e turisti spostando le bancarelle che ostruivano la vista di uno dei monumenti simbolo di Roma”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'articolo Raggi: restituiamo Fontana Trevi a città, via le bancarelle proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

