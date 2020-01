Offerte di winback e servizi non richiesti: Telecom multata per 4,8 milioni di euro (Di martedì 14 gennaio 2020) L'AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha multato per 4,8 milioni di euro Telecom Italia per pratiche commerciali scorrette legate alla promozione di Offerte winback e servizi non richiesti. Leggi la notizia su fanpage

