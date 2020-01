Non ci sono giudici: al Tar di Bologna sette anni per un ricorso (Di martedì 14 gennaio 2020) Cristina Verdi Tempi biblici per un ricorso al Tar in Emilia Romagna: in aula ci sono ancora le cause del 2013. Colpa dei tempi tecnici e della carenza di organico Nel Tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna non ci sono abbastanza magistrati. E per arrivare a sentenza possono volerci dai 7 agli 8 anni. Anche se nell’ultimo biennio, stando ai dati pubblicati dal Resto del Carlino, gli appelli ai giudici amministrativi bolognesi sono diminuiti, passando dai 3216 del 2017 ai 2766 del 2018, i tempi della giustizia non accennano a restringersi. Il presidente Giuseppe Di Nunzio canta vittoria e assicura che lo scorso anno è stata ridotta "in modo esponenziale la durata dei giudizi davanti al Tar dell’Emilia Romagna". Ma le prestazioni sono ancora al di sotto degli standard visto che attualmente nelle aule di giustizia di via D’Azeglio vengono discusse cause intentate dal 2012 ... Leggi la notizia su ilgiornale

