No, non è dimostrato che i cellulari sono cancerogeni: la scienza non si fa in tribunale (Di martedì 14 gennaio 2020) È successo di nuovo. Un tribunale avrebbe considerato valida una tesi non supportata da evidenze scientifiche. Ci riferiamo a quella della Corte d’Appello di Torino che conferma la precedente di Ivrea, a favore del caso sollevato da un dipendente di Telecom Italia affetto da neurinoma del nervo acustico. Più recentemente fece scalpore una sentenza del Tar del Lazio, rispondendo a un ricorso dell’ Associazione per la prevenzione e la lotta all’elettrosmog, obbligando i ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione a fare una campagna informativa sui presunti rischi di un uso «improprio» di cellulari e cordless. Della sentenza di Torino colpisce in particolare un passaggio riguardante le ragioni della decisione, che riportiamo di seguito: «La letteratura scientifica è divisa in merito alle conseguenze nocive dell’uso dei telefoni ... Leggi la notizia su open.online

