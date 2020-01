Napoli, Gattuso: “Ancelotti? Non ho offeso nessuno. Per me rimane un padre calcistico” (Di martedì 14 gennaio 2020) Al termine della partita vinta contro il Perugia, il tecnico partenopeo è tornato sul presunto conflitto con l'ex allenatore del Napoli: "Io non rinnego quanto fatto da Ancelotti, abbiamo cambiato metodologia di lavoro, non ho offeso nessuno. La correttezza dobbiamo averla noi ma anche chi fa opinione pubblica". Leggi la notizia su fanpage

claudioruss : Tapiro d'Oro per #Gattuso: 'La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare.… - Gazzetta_it : #Napoli, per #Gattuso è il momento di espugnare il San Paolo #CoppaItalia - GoalItalia : Napoli, retroscena Demme: la telefonata con Gattuso è in calabrese ???? -