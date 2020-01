Morbius, analisi del trailer: vampirismo in salsa Marvel (e MCU?) (Di martedì 14 gennaio 2020) La nostra analisi del trailer di Morbius, nuovo film Sony basato sui fumetti Marvel e sull'universo di Spider-Man. Il 31 luglio uscirà nelle sale americane Morbius, il secondo tassello di ciò che è noto come il Sony's Marvel Universe, vale a dire un franchise prodotto dalla Columbia Pictures e basato sull'universo di Spider-Man, senza legami espliciti con il Marvel Cinematic Universe (o almeno così è stato nel caso di Venom, uscito nell'autunno del 2018). Per ora la costruzione dell'universo si basa sulle figure antagonistiche, e questa volta tocca a Michael Morbius, uno scienziato che in seguito al tentativo di curare una rara malattia da cui era affetto si è trasformato in un "vampiro vivente". Si tratta del debutto ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Morbius, analisi del trailer: vampirismo in salsa Marvel (e MCU?) -