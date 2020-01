Michelle Hunziker chiede l’aiuto dei fan: showgirl in difficoltà (Di martedì 14 gennaio 2020) Questo articolo Michelle Hunziker chiede l’aiuto dei fan: showgirl in difficoltà è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Michelle Hunziker è in difficoltà e su Instagram chiede l’aiuto dei suoi fan per risolvere un problema che la affligge da tanto tempo: la sua richiesta. Ormai da tantissimi anni abbiamo conosciuto Michelle Hunziker come una donna dello spettacolo in grado di fare qualsiasi cosa: conduttrice, attrice, modella, showgirl e adesso anche scrittrice. Abbiamo sempre … Leggi la notizia su youmovies

SpencerCM_ : Leggo commenti negativi sulla presenza di Georgina Rodriguez a Sanremo ma ricordatevi che stava per presentarlo una… - armando_monaco : Mariapia del B&b come Michelle Hunziker #upas - zazoomnews : Avete mai visto la suocera di Michelle Hunziker? Fine ed elegante - #Avete #visto #suocera #Michelle -